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"Пункты несокрушимости". Волонтеры создают оазисы мирной жизни на фронте

9 минут назад

Михайло Пурышев до войны был бизнесменом в Мариуполе. За это год он с единомышленниками прошли путь от покупки продуктов для людей, которые отказались покидать свои дома в прифронтовой зоне, до открытия "Пунктов несокрушимости".