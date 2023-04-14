"Пункты несокрушимости". Волонтеры создают оазисы мирной жизни на фронте
"Пункты несокрушимости". Волонтеры создают оазисы мирной жизни на фронте
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Михайло Пурышев до войны был бизнесменом в Мариуполе. За это год он с единомышленниками прошли путь от покупки продуктов для людей, которые отказались покидать свои дома в прифронтовой зоне, до открытия "Пунктов несокрушимости".
Первый такой пункт открыли в Бахмуте в декабре 2022 года. Там можно поесть горячей еды, взять с собой продукты, принять душ и постирать вещи. Воду волонтеры добывают сами, буря скважины.
Сейчас Михайло собирает средства на закупку оборудования, чтобы доставать людей из-под завалов зданий.