Арест подозреваемого в утечке документов Пентагона. Видео
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В США арестовали 21-летнего сотрудника разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джека Тейшейру. Его подозревают в причастности к утечке секретных документов Пентагона о войне в Украине и других международных делах.
По данным The New York Times, он курировал небольшую онлайн-группу Thug Shaker Central на платформе Discord, объединявшую любителей оружия, видеоигр и расистских мемов.
Среди прочего, в слитых документах есть предположения разведки США о том, что будет в случае смерти Путина или Зеленского, сведения о недостатке сил у украинской армии и числе погибших российских военных.
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За год с начала полномасштабной войны России в Украине погибло по меньшей мере 15 тысяч российских военных.