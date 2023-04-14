Арест подозреваемого в утечке документов Пентагона. Видео

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Арест подозреваемого в утечке документов Пентагона. Видео

13 минут назад

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В США арестовали 21-летнего сотрудника разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джека Тейшейру. Его подозревают в причастности к утечке секретных документов Пентагона о войне в Украине и других международных делах.

По данным The New York Times, он курировал небольшую онлайн-группу Thug Shaker Central на платформе Discord, объединявшую любителей оружия, видеоигр и расистских мемов.