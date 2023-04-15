Русский разлом. Предатели и герои | Документальный фильм Би-би-си
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Открыто выступать с критикой режима Владимира Путина в России опасно уже давно. Но законы, введенные после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, сделали практически невозможным любое антивоенное высказывание.
Несмотря на все риски, российские документалисты смогли запечатлеть, как война сказалась на российском обществе. Тысячи россиян уехали из страны. Те что остались, должны были выбирать - поддержать войну, рискнуть выступить против или промолчать.