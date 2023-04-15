Русский разлом. Предатели и герои | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Открыто выступать с критикой режима Владимира Путина в России опасно уже давно. Но законы, введенные после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, сделали практически невозможным любое антивоенное высказывание.