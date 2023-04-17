Мосгорсуд вынес приговор оппозиционеру и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. За что ему дали 25 лет?

22 минуты назад

Семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. В итоге по решению суда он должен провести 25 лет в колонии строгого режима. Кара-Мурза стал первым известным обвиняемым в том, что оказывал помощь иностранцам в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".