Мосгорсуд вынес приговор оппозиционеру и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. За что ему дали 25 лет?
Мосгорсуд вынес приговор оппозиционеру и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. За что ему дали 25 лет?
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Мосгорсуд вынес приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе по трем статьям.
Семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. В итоге по решению суда он должен провести 25 лет в колонии строгого режима. Кара-Мурза стал первым известным обвиняемым в том, что оказывал помощь иностранцам в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
История отношений Кара-Мурзы и российских властей – в видео Pусской службы Би-би-си.