Разминирование кладбищ в Украине
Разминирование кладбищ в Украине
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Россия массированно обстреливали Харьков и область в начале войны, обстрелы происходят и сейчас. Многие кладбища, расположенные на линии фронта или на бывших оккупированных территориях, были заминированы. В пасхальные праздники местные власти запретили украинцам посещать могилы родных. Во многих местах остались неразорвавшиеся боеприпасы, их обезвреживанием и обнаружением заняты саперы.