"Люди подрываются на минах". Как фермеры Украины переживают войну

30 минут назад

Фермеры подрываются на полях Украины еженедельно, но групп для разминирования не хватает. Их приоритеты сейчас - населенные пункты и подъездные дороги к ним. Из-за обстрелов страдают поля и производственные базы. Ранее Польша и Венгрия объявили о временном запрете на ввоз украинского зерна, объяснив это необходимостью защитить своих фермеров от падения цен на их продукцию. К ним присоединилась Словакия - но она запретила только продажу украинского зерна на своем рынке, но не его транзит в другие страны. Эти решения осудила Европейская комиссия, заявив, что внешнеторговая политика Евросоюза должна быть скоординированной. Польша разблокирует транзит украинского зерна с 21 апреля 2023.