Снос домов в Ирпене: что говорят жители пострадавших многоэтажек о потере крова

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Снос домов в Ирпене: что говорят жители пострадавших многоэтажек о потере крова

57 минут назад

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Город Ирпень подвергался сильным обстрелами в самом начале полномасштабной войны России в Украине. По данным мэрии Ирпеня, из-за российских обстрелов в городе повреждено около 3,5 тыс. домов, из них 604 - многоэтажные квартирные дома.