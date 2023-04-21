Снос домов в Ирпене: что говорят жители пострадавших многоэтажек о потере крова
Снос домов в Ирпене: что говорят жители пострадавших многоэтажек о потере крова
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Город Ирпень подвергался сильным обстрелами в самом начале полномасштабной войны России в Украине. По данным мэрии Ирпеня, из-за российских обстрелов в городе повреждено около 3,5 тыс. домов, из них 604 - многоэтажные квартирные дома.
Большую их часть город планирует ремонтировать, но 39 домов ремонту не подлежат и пойдут на снос. Оставшихся без крова, но не желающих уезжать из города людей расселяют по модульным городкам.