Запуск и взрыв Starship. Видео

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Запуск и взрыв Starship. Видео

43 минуты назад

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Запуск самого большого космического корабля в истории Starship состоялся, но он взорвался через четыре минуты после старта.

Основатель SpaceX Илон Маск уже сказал, что новый старт может состояться уже через два месяца.