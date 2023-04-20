Запуск и взрыв Starship. Видео
Запуск и взрыв Starship. Видео
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Запуск самого большого космического корабля в истории Starship состоялся, но он взорвался через четыре минуты после старта.
Основатель SpaceX Илон Маск уже сказал, что новый старт может состояться уже через два месяца.
Starship по меньшей мере в два раза больше самого большого космического корабля, а гигантский ускоритель имеет 33 двигателя.Starship станет ракетой многоразового использования и сможет доставлять людей и грузы на орбиту Земли и дальше, на Луну и Марс.