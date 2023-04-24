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Вирусные фейки о конфликте в Судане

14 минут назад

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Многие из появившихся в TikTok вирусных видео о вооруженном конфликте в Судане - ложные, вводящие в заблуждение, либо вовсе поддельные.

Би-би-си обнаружила несколько таких вирусных фейков. На них – якобы пожары, взрывы и повреждения известных достопримечательностей Судана. Однако все эти видео были либо сняты в другом месте, либо были отредактированы при помощи компьютерной графики.