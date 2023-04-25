Интервью Илона Маска об увольнениях в Twitter, дезинформации и свободе слова

Интервью Илона Маска об увольнениях в Twitter, дезинформации и свободе слова

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Илон Маск, глава Twitter и генеральный директор Tesla и SpaceX, дал неожиданное интервью Би-би-си.

Джеймс Клейтон, корреспондент Би-би-си по технологиям в США, встретился с Илоном Маском в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.

Посмотрите интервью, где он рассказывает о массовых увольнениях, дезинформации и своих рабочих привычках.

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