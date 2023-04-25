Офшорные электростанции: будущее ветроэнергетики?

Офшорные электростанции: будущее ветроэнергетики?

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В Бельгии представители 9 европейских стран обсуждают планы по наращиванию мощностей ветряных электростанций за счет значительного увеличения числа ветряных турбин в Северном море.

Будущее ветроэнергетики в развитых странах выглядит многообещающим. Но смогут ли развивающиеся страны включиться в эту высокозатратную и высокотехнологичную гонку за чистой энергией?