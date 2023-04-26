Мошенничество на миллиард. Расследование Би-би-си
Мошенничество на миллиард. Расследование Би-би-си
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Год расследования, проведенного журналистами Би-би-си, раскрыл аферу на 1,2 млрд долларов, за которой стоят грузинские бизнесмены.
Симона Уайнгласс и Джо Инвуд выяснили, что в центре мошеннической сети находится компания Milton Group. Жертвы компаний, инвестировавшие свои сбережения на различных брокерских платформах, входящих в Milton Group, теряли свои деньги.
По данным британской полиции, люди чаще всего сталкиваются именно с киберпреступлениями. Только в прошлом году киберпреступники украли более 4 млрд фунтов.