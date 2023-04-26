Мошенничество на миллиард. Расследование Би-би-си

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Мошенничество на миллиард. Расследование Би-би-си

30 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Год расследования, проведенного журналистами Би-би-си, раскрыл аферу на 1,2 млрд долларов, за которой стоят грузинские бизнесмены.

Симона Уайнгласс и Джо Инвуд выяснили, что в центре мошеннической сети находится компания Milton Group. Жертвы компаний, инвестировавшие свои сбережения на различных брокерских платформах, входящих в Milton Group, теряли свои деньги.