КВН - внезапно - шутит на злобу дня. Видео
КВН - внезапно - шутит на злобу дня. Видео
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Команда КВН МАИ во время игры 22 апреля шутила об электронных повестках, Иосифе Пригожине и будущем российской науки. Игра была показана по Первому каналу.
Продюсер команды "Сборная МАИ" Артур Туманян сказал изданию "Подъем", что команда была создана "с целью развития креативных навыков и компетенции. Наш основной креативный фокус — будущее российской науки. Порой это рождает шутки на злобу дня".