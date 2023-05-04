Как британцы (и не только) готовятся к коронации Карла III
Как британцы (и не только) готовятся к коронации Карла III
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Сама коронация состоится в субботу 6 мая, но палаточный лагерь у Букингемского дворца появился уже в среду.
Фанаты британской королевской семьи занимают места поближе к дворцу, чтобы увидеть, как король проедет в золотой карете.
Ожидается, что в субботу у Букингемского дворца соберется не менее миллиона зрителей.