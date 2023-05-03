Пожар на нефтебазе, подрыв железнодорожных путей и дроны над Кремлем. Что известно

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Пожар на нефтебазе, подрыв железнодорожных путей и дроны над Кремлем. Что известно

20 минут назад

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С начала недели российские власти сообщают о различных взрывах и ударах по России - пожаре на нефтебазе, подрыве железнодорожных путей, дронах над Кремлем.