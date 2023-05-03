Пожар на нефтебазе, подрыв железнодорожных путей и дроны над Кремлем. Что известно
Пожар на нефтебазе, подрыв железнодорожных путей и дроны над Кремлем. Что известно
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С начала недели российские власти сообщают о различных взрывах и ударах по России - пожаре на нефтебазе, подрыве железнодорожных путей, дронах над Кремлем.
Все эти случаи российские власти связывают с действиями украинских диверсантов. Украина отрицает причастность к происшествиям. В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.