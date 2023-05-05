Как украинская мать отдала ребенка в российский лагерь и пожалела об этом

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Как украинская мать отдала ребенка в российский лагерь и пожалела об этом

27 минут назад

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Ольга и ее двое детей полномасштабно почувствовали войну на себе в первый же день русского наступления. В тот день от авиаударов в их доме выбило окна и по стенам и потолку пошли трещины. К счастью, все остались живы.

Семья живет в Балаклее в Харьковской области. Их город полгода находился в российской оккупации. За это время многие родители доверили своих детей российской администрации, которая вывезла их в детские лагеря на территории России.

После того как в сентябре 2022 года украинская армия освободила территории Харьковской области, возвращение детей домой стало проблемой родителей. История Ольги - одна из тысяч подобных историй, происходивших на оккупированных территориях. Hе у всех из них счастливый конец.