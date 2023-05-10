Сын за отца: как в Беларуси преследуют родных оппозиционеров?

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Сын за отца: как в Беларуси преследуют родных оппозиционеров?

час назад

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Правозащитники отмечают, что после президентских выборов и протестов 2020 года власти Беларуси оказывают давление не только на несогласных с режимом Лукашенко, но и на их семьи.

На 37-летнего Артема Лебедько, сына белорусского оппозиционного политика Анатолия Лебедько, завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Это не первый случай, когда сын известного оппозиционного политика оказывается за решеткой.

Виктор Бабарико выдвигался в президенты Беларуси в 2020 году. Его сын Эдуард возглавлял предвыборной штаб отца. Отец и сын Бабарико были задержаны в один день, за два месяца до президентских выборов. Эдуарда сидит в минском СИЗО без суда уже почти три года.