Сын за отца: как в Беларуси преследуют родных оппозиционеров?
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Правозащитники отмечают, что после президентских выборов и протестов 2020 года власти Беларуси оказывают давление не только на несогласных с режимом Лукашенко, но и на их семьи.
На 37-летнего Артема Лебедько, сына белорусского оппозиционного политика Анатолия Лебедько, завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Это не первый случай, когда сын известного оппозиционного политика оказывается за решеткой.
Виктор Бабарико выдвигался в президенты Беларуси в 2020 году. Его сын Эдуард возглавлял предвыборной штаб отца. Отец и сын Бабарико были задержаны в один день, за два месяца до президентских выборов. Эдуарда сидит в минском СИЗО без суда уже почти три года.
Русская служба Би-би-си съездила в Литву и поговорила с двумя белорусскими активистами, которые считают, что их близкие были арестованы в отместку за оппозиционную деятельность их отцов.