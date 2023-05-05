"Коронация - не мой праздник". Почему не все разделяют любовь к королевской семье?

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"Коронация - не мой праздник". Почему не все разделяют любовь к королевской семье?

39 минут назад

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В преддверии коронации короля Карла III далеко не все британцы испытывают энтузиазм. Недовольство общественности вызывает дороговизна мероприятия, которое частично оплачивает правительство страны.

На фоне кризиса стоимости жизни с инфляцией, превышающей 10% в год, более половины лондонцев считают, что коронация не должна оплачиваться налогоплательщиками. По мнению роялистов, траты на пышные торжества оправданы - королевская семья приносит стране огромные доходы, привлекая туристов.