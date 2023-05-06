Видео: коронация Карл III и Камиллы. Главные моменты
Видео: коронация Карл III и Камиллы. Главные моменты
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В субботу, 6 мая, в Лондоне прошла коронация короля Карла III. Это первая коронация в Великобритании за последние 70 лет. Русская служба Би-би-си собрала все главные моменты торжества в одном видео.
Видео, "Коронация - не мой праздник". Почему не все разделяют любовь к королевской семье?, Продолжительность 2,38
В преддверии коронации Короля III далеко не все британцы испытывают энтузиазм.