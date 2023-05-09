Нацисты. Часть 3: Падение. Предатели. Бункер | Документальный фильм Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Даже самые верные сторонники Гитлера отворачиваются от него.

Российские власти блокируют доступ к контенту Русской службы Би-би-си. Если вы зашли на сайт при помощи VPN и испытываете трудности с просмотром наших документальных фильмов, зайдите на наш канал в YouTube. Пожалуйста, помните, что в связи с лицензионными ограничениями фильмы доступны для просмотра в следующих странах: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

К осени 1944 года Германия лежала в руинах. Большие и маленькие немецкие города, экономика и немецкое общество были разрушены. Нацисты начали войну, которая забрала жизни миллионов людей и принесла лишь разрушения.

Войска сжимают кольцо вокруг Германии. С востока - огромная двухмиллионная советская армия, с запада - американцы, англичане и их союзники. Любой другой лидер признал бы поражение. Но Гитлер на приемлет полумер, для него возможны лишь абсолютная победа или полное поражение.

Это история о финальном акте Третьего Рейха. Нам интересен этот коллапс с точки зрения психологии тех, кто стоял у истоков режима и отчаянно цеплялся за власть. Мы попросили выдающихся историков и экспертов погрузить нас в сознание каждого из главных действующих лиц, по мере того, как они осознавали неизбежность падения.

Серия 1. Кто его предаст?

Германа Геринга отстраняют от командования в наказание за поражение в воздушных боях. Тем временем Альберт Шпеер, Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер получают новые, еще более высокие, звания. И новый круг обязанностей, чтобы продолжать военные действия. Но все они уже лгут Гитлеру. Кто из них предаст его первым?

Серия 2. День рождения Гитлера

Берлин под угрозой, и Гитлер теперь не выходит из своего хорошо укреплённого бункера. Гитлер всё сильнее отрывается от реальности. Вместе с министром пропаганды Геббельсом они ищут знаки вмешательства судьбы. Несмотря на это, девушка Гитлера Ева Браун решает устроить вечеринку в честь дня рождения фюрера.

Серия 3. В бездну

Красная армия уже в Берлине. Даже самые верные сторонники Гитлера отворачиваются от него. Гиммлер и Шпеер готовят почву для переговоров с союзниками о своем будущем в послевоенной Германии. В бункере отчаяние и предсмертная агония режима достигли своего апогея.