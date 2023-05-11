"На чужой земле". Как и где ЧВК "Вагнер" хоронит погибших заключенных
"На чужой земле". Как и где ЧВК "Вагнер" хоронит погибших заключенных
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Сын Валентины (имя изменено) сидел в тюрьме трижды, в 2022 году из колонии он отправился в Украину на войну в составе ЧВК "Вагнер" и пропал.
О том, что сын погиб, женщине никто не сообщил. Она нашла его на кладбище в оккупированном Луганске и стала добиваться эксгумации.
В похожей ситуации оказались десятки семей по всей России. Би-би-си рассказывает, как и где в ЧВК "Вагнер" хоронят погибших заключенных, и как их потом месяцами разыскивают родственники.