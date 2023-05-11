"На чужой земле". Как и где ЧВК "Вагнер" хоронит погибших заключенных

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"На чужой земле". Как и где ЧВК "Вагнер" хоронит погибших заключенных

59 минут назад

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Сын Валентины (имя изменено) сидел в тюрьме трижды, в 2022 году из колонии он отправился в Украину на войну в составе ЧВК "Вагнер" и пропал.

О том, что сын погиб, женщине никто не сообщил. Она нашла его на кладбище в оккупированном Луганске и стала добиваться эксгумации.