Дети и война. Как в школы возвращается военная подготовка

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Дети и война. Как в школы возвращается военная подготовка

27 минут назад

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С 1 сентября в российских школах появится новый предмет - начальная военная подготовка. Он войдет в курс ОБЖ: детей будут учить обращаться с оружием, маршировать и оказывать первую помощь.

Чиновники также предлагают привлекать к преподаванию участников войны в Украине.