Дети и война. Как в школы возвращается военная подготовка
Дети и война. Как в школы возвращается военная подготовка
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С 1 сентября в российских школах появится новый предмет - начальная военная подготовка. Он войдет в курс ОБЖ: детей будут учить обращаться с оружием, маршировать и оказывать первую помощь.
Чиновники также предлагают привлекать к преподаванию участников войны в Украине.
Почему этот предмет появляется сейчас и можно ли избежать таких занятий, объясняет корреспондентка Би-би-си Наталия Зотова.