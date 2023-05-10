Дети и война. Как в школы возвращается военная подготовка

Дети и война. Как в школы возвращается военная подготовка

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С 1 сентября в российских школах появится новый предмет - начальная военная подготовка. Он войдет в курс ОБЖ: детей будут учить обращаться с оружием, маршировать и оказывать первую помощь.

Чиновники также предлагают привлекать к преподаванию участников войны в Украине.

Почему этот предмет появляется сейчас и можно ли избежать таких занятий, объясняет корреспондентка Би-би-си Наталия Зотова.