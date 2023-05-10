Столкновения протестующих и полиции в Пакистан
Столкновения протестующих и полиции в Пакистан
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В Пакистане вспыхнули столкновения между полицией и сторонниками бывшего премьер-министра Имрана Хана. Протесты начались на фоне его ареста. Представители силовых структур задержали сотни протестующих.
Арест самого популярного политика Пакистана произошел 9 мая. Политика обвиняют в коррупции. Он отрицает все обвинения, выдвинутые против него.