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Малевич: русский или украинский художник? Видео

36 минут назад

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После нападения России на Украину многие западные музеи начали менять подход к описанию произведений искусства из бывшей Российской империи и СССР. Так, Амстердамский городской музей (Стеделейкмусеум), в чьей коллекции находится крупнейшее за пределами России собрание Казимира Малевича, перестал называть его русским художником.

Как война усилила процесс деколонизации искусства в Украине, кем считал себя сам Малевич и правда ли что Айвазовский “стал украинцем”? Об этом мы поговорили с искусствоведом, историком и куратором Константином Акиншей.