Малевич: русский или украинский художник? Видео
Малевич: русский или украинский художник? Видео
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
После нападения России на Украину многие западные музеи начали менять подход к описанию произведений искусства из бывшей Российской империи и СССР. Так, Амстердамский городской музей (Стеделейкмусеум), в чьей коллекции находится крупнейшее за пределами России собрание Казимира Малевича, перестал называть его русским художником.
Как война усилила процесс деколонизации искусства в Украине, кем считал себя сам Малевич и правда ли что Айвазовский “стал украинцем”? Об этом мы поговорили с искусствоведом, историком и куратором Константином Акиншей.