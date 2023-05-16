Украина сбивает несбиваемые "Кинжалы" Путина?
Украина сбивает несбиваемые "Кинжалы" Путина?
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Когда в 2018 году Владимир Путин представлял Федеральному собранию новый гиперзвуковой комплекс, он говорил, что его невозможно сбить.
В 2023 году Россия обстреливает Украину этими "Кинжалами".
Украина заявила о перехвате якобы несбиваемой российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Как это получилось?
Украина утверждает, что сбивает их зенитно-ракетным комплексом Patriot.