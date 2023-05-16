Соцсети реагируют на появление Лукашенко на публике
Соцсети реагируют на появление Лукашенко на публике
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Александр Лукашенко впервые появился на публике с 9 мая. Он съездил в командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси.
Лукашенко исчез из публичного пространства после парада Победы в Москве, на котором он выглядел бледным и не смог пройти 300 метров до Вечного огня.
Пятидневное отсутствие Лукашенко в публичном пространстве вызвало массу вопросов о его здоровье.
Соцсети его возвращение в медиапространство встретили бурно.