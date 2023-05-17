Стабпункт под Бахмутом. Предсмертный репортаж
Стабпункт под Бахмутом. Предсмертный репортаж
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9 мая, в результате обстрела, под городом Часов Яр, недалеко от Бахмута, погиб, работавший на новостное агентство AFP французский журналист Арман Сольден. Ему было 32 года.
Предлагаем вашему вниманию его последний репортаж о медицинском стабилизационном пункте, где украинские медики оказывают первую и неотложную помощь бойцам ВСУ.