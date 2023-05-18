Киев: посольство РФ или музей терроризма?

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Киев: посольство РФ или музей терроризма?

27 минут назад

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Через почти 30 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Россией они были разорваны в день полномасштабного российского вторжения - 24 февраля 2022 года.

В апреле 2023 года Киевские власти проголосовали за то, чтобы забрать землю посольства, за аренду которой Россия платила 1 гривну в год, и разорвали договор. Но здание остается в собственности России. Депутаты Киевского горсовета направили запрос в Кабмин и СНБО Украины о том, чтобы национализировать здание. И, возможно, сделать в его стенах музей терроризма, говорит инициатор - депутат Киевского городского совета Лилия Пашинна.

Посольство заслужило плохую славу с 2014 года - здесь регулярно проходили акции протестов. Часто с перформансами, потасовками с полицией, забрасыванием камнями и петардами.

До аннексии Крыма Российские дипломаты планировали расширяться - обустраивали новые офисы на киевском Подоле. Сейчас на месте, где могла бы быть резиденция российского посла, местные жители создали площадку для выгула собак - Пёсопарк. Через дорогу другой участок, отведенный под офисы представительств. Тут активисты обустроили сквер и небольшой огород.