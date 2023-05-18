Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Показательная порка": история гей-пары, которая покинула Россию

39 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

5 апреля в Казани задержали пару квир-блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюя по обвинению в распространении "ЛГБТ-пропаганды". Пара живет вместе и ведет совместный блог, где публикуeт свои фото и видео.