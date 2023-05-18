"Показательная порка": история гей-пары, которая покинула Россию
"Показательная порка": история гей-пары, которая покинула Россию
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5 апреля в Казани задержали пару квир-блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюя по обвинению в распространении "ЛГБТ-пропаганды". Пара живет вместе и ведет совместный блог, где публикуeт свои фото и видео.
Хаоян Сюй - гражданин Китая, который приехал в Россию на учебу. Казанский суд постановил выдворить его из России. Сейчас пара живет в Стамбуле.