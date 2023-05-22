Битва за Бахмут: как развивались события и что говорили стороны

26 минут назад

Обстрелы Бахмута Россия начала в мае прошлого года, с тех пор ожесточенные бои там почти не прекращались. Некогда зеленый город, где жило около 70 тысяч человек, превратился в руины. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая не в первый раз заявил, что взял, наконец, то, что осталось от города, Следом президент РФ Владимир Путин пообещал наградить причастных. Впрочем, президент Зеленский ответил, что город остается украинским. А спикер Восточной группировки войск ВСУ сказал Би-би-си, что украинские силы по-прежнему остаются в Бахмуте и намерены защищать его. Хронология событий в боях за Бахмут - в видео Русской службы Би-би-си.