"Путина слушаюсь": как Пригожин спорит с властью и уходит из Бахмута
"Путина слушаюсь": как Пригожин спорит с властью и уходит из Бахмута
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В видеоинтервью, опубликованном 24 мая, Евгений Пригожин обрушился с критикой на Минобороны России и похвалил украинских военных.
Он также заявил, что затеянная Россией "спецоперация" привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Владимир Путин.
На следующий день основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" объявил, что начал вывод подразделений из Бахмута.