"Путина слушаюсь": как Пригожин спорит с властью и уходит из Бахмута

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"Путина слушаюсь": как Пригожин спорит с властью и уходит из Бахмута

46 минут назад

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В видеоинтервью, опубликованном 24 мая, Евгений Пригожин обрушился с критикой на Минобороны России и похвалил украинских военных.

Он также заявил, что затеянная Россией "спецоперация" привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Владимир Путин.