"Мало того, что война, еще и потоп". Почему поселок на Днепре уходит под воду

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"Мало того, что война, еще и потоп". Почему поселок на Днепре уходит под воду

11 минут назад

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Из-за того, что российские оккупационные власти неправильного регулируют сброс воды на Каховской ГЭС, небольшой поселок в Запорожье уже несколько недель подтоплен.

Сброс воды из Каховского водохранилища после захвата одной дамбы россиянами происходит в ручном режиме, без взаимодействия с остальными 5 дамбами на Днепре, которые контролирует Украина.