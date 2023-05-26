"Мало того, что война, еще и потоп". Почему поселок на Днепре уходит под воду
"Мало того, что война, еще и потоп". Почему поселок на Днепре уходит под воду
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Из-за того, что российские оккупационные власти неправильного регулируют сброс воды на Каховской ГЭС, небольшой поселок в Запорожье уже несколько недель подтоплен.
Сброс воды из Каховского водохранилища после захвата одной дамбы россиянами происходит в ручном режиме, без взаимодействия с остальными 5 дамбами на Днепре, которые контролирует Украина.
В маленьких дачных поселках у Днепра живут те, кто уехал от обстрелов в больших городах, но теперь от дома до уличной кухни им приходится передвигаться почти по пояс в воде.