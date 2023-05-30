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Атаки дронов на Москву и Киев. Видео

6 минут назад

В 4 утра в Москве жители Юго-Запада столицы проснулись от взрывов - беспилотники повредили несколько жилых домов, один человек пострадал. Минобороны России заявило, что всего по городу было выпущено восемь беспилотников, из них пять сбили.