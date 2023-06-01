Дом из осколков: истории детей из прифронтового приюта в Лисичанске | Документальный фильм Би-би-си

33 минуты назад

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Автор фото, BBC Storyville/Cinephil Подпись к фото, Подружки Женя и Саша - одни из героинь фильма. Вскоре и придется разлучиться, их заберут в приемные семьи

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Фильм рассказывает о жизни детей в приюте в украинском Лисичанске Луганской области, всего в 20 километрах от линии фронта до полномасштабного вторжения России в Украину.

Небольшой приют был временным пристанищем, куда попадали дети из неблагополучных семей — их родителям давался определенный срок, чтобы наладить свою жизнь и забрать ребенка домой. На жизнь большинства взрослых людей в этом городе повлияла война еще в 2014 году - многие остались без работы, стали пить и не смогли заботиться о семьях.

Фильм собрал множество премий по всему миру и вошел в шорт-лист премии "Оскар" в 2023 году.