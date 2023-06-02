"Хотят носить – достанут". Как шьют и продают одежду в России после санкций
"Хотят носить – достанут". Как шьют и продают одежду в России после санкций
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После ухода мировых ритейлеров из-за развязанной Россией против Украины войны, многие магазины закрылись, а в тех, что остались, полки опустели.
Путин говорит, что ушедшие сами пожалеют об этом. Однако по подсчетам Би-би-си, у компаний, покинувших российский рынок, в России было не более 15% магазинов от общего числа. А оставшимся российским дизайнерам практически невозможно занять опустевшую нишу: невозможно добиться таких объемов производства хотя бы потому, что не хватает ни тканей, ни квалифицированных кадров.