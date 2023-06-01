Что происходит в Шебекино в Белгородской области. Видео

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Что происходит в Шебекино в Белгородской области. Видео

час назад

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Видео, снятое очевидцами, происходящее на границе не показывает, хотя Минобороны РФ утверждает, что в "попытке прорыва" участвовали две мотопехотные роты и танки.

Губернатор Белгородской области сообщает о восьми пострадавших и о попадании снарядов в несколько зданий.