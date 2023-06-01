ВСУ против ЧВК "Вагнер": как менялась расстановка сил в Бахмуте

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ВСУ против ЧВК "Вагнер": как менялась расстановка сил в Бахмуте

час назад

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Больше 11 месяцев идут сражения за Бахмут между Россией и Украиной. Российская сторона в основном представлена наемниками ЧВК "Вагнер".

В конце мая глава частной военной компании Евгений Пригожин объявил, что его войска полностью захватили город. ВСУ это опровергает.