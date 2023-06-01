ВСУ против ЧВК "Вагнер": как менялась расстановка сил в Бахмуте
ВСУ против ЧВК "Вагнер": как менялась расстановка сил в Бахмуте
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Больше 11 месяцев идут сражения за Бахмут между Россией и Украиной. Российская сторона в основном представлена наемниками ЧВК "Вагнер".
В конце мая глава частной военной компании Евгений Пригожин объявил, что его войска полностью захватили город. ВСУ это опровергает.
Позже Пригожин заявил, что его наемники покинут город до 1 июня. Би-би-си показывает на анимированной карте, как шли бои и как за это время менялась расстановка сил в городе.