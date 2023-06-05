Параллельный оборонпром Украины: как собрать дрон в гараже
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В Украине действует параллельный оборонпром – тысячи умельцев объединились, чтобы производить оружие для ВСУ.
Государство зачастую не может обеспечить все потребности и угнаться за технологиями. Для этого на помощь приходят умельцы со своими идеями. Они за собственные средства придумывают, что может стать эффективным на поле боя. К примеру, кто раньше увлекался радио моделированием, сейчас находит себе занятие в модернизации дронов.
Государство обратило внимание на разработчиков и предлагает объединить усилия, создав платформу Brave1. С её помощью разработчики могут предлагать свою идею не конкретному подразделению, а сразу всей армии. И если идея стоящая, кураторы помогут довести идею до реализации, в том числе и финансово.
Репортаж Дмитро Власова.