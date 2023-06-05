Параллельный оборонпром Украины: как собрать дрон в гараже

32 минуты назад

Государство зачастую не может обеспечить все потребности и угнаться за технологиями. Для этого на помощь приходят умельцы со своими идеями. Они за собственные средства придумывают, что может стать эффективным на поле боя. К примеру, кто раньше увлекался радио моделированием, сейчас находит себе занятие в модернизации дронов.