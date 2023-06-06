"Военные преступления: не удалять". Почему из соцсетей исчезают видео из зон боевых действий?
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Свидетельства ужасов войны часто появляются в соцсетях в режиме реального времени. Потенциально эти видео и фото, документирующие зверства в военных зонах, могут быть использованы в качестве доказательной базы в судах о военных преступлениях. Но, как рассказали Би-би-си пострадавшие и очевидцы в зонах конфликтов, крупнейшие компании-гиганты соцмедиа все чаще и быстрее удаляют этот контент.
Использование искусственного интеллекта при модерации размещаемого контента позволило соцсетям значительно усовершенствовать процесс нахождения видео с шокирующим контентом - трупами, кровью, обнаженными телами.В целом, согласно правилам большинства соцсетей, таким материалам не место на их страницах. Впрочем, если видео свидетельствуют о нарушениях прав человека и имеют общественную значимость и интерес, такой контент имеет право на существование.Но искусственный интеллект не способен на столь тонкую дифференциацию и чаще всего просто не пропускает или оперативно удаляет такие материалы. Это, полагают эксперты, может привести к безвозвратной потере ключевых доказательств военных преступлений.