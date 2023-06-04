Видео. Десятки задержаний на акциях в поддержку Алексея Навального в его день рождения
Видео. Десятки задержаний на акциях в поддержку Алексея Навального в его день рождения
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Сторонники Алексея Навального вышли на акции солидарности с политиком в день его рождения. Митинги прошли во многих городах России и в других странах. В России акции сопровождались десятками задержаний. Сам Алексей Навальный, которому исполнилось 47 лет, свой день рождения провел в ШИЗО в колонии строгого режима во Владимирской области.