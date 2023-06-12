Сильвио Берлускони: политик, бизнесмен, друг Путина и Каддафи

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Сильвио Берлускони: политик, бизнесмен, друг Путина и Каддафи

15 минут назад

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер, ему было 86 лет. У политика был лейкоз.

Сильвио Берлускони – бизнесмен,один из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политической сцены: на посту премьер-министра он побывал четырежды.

Он пришел в политику в 57лет. Его карьеру сопровождали многочисленные скандалы.

С президентом России Владимиром Путиным его связывает крепкая дружба.