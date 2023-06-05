"Власти сами знают, что делать". Как беженцев из Шебекино размещают в Белгороде

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"Власти сами знают, что делать". Как беженцев из Шебекино размещают в Белгороде

29 минут назад

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С начала июня, когда в приграничных с Украиной поселках Белгородской области, усилились обстрелы, люди стали покидать свои дома.