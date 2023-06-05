"У них пылает, у нас пылает". Украинцы об обстрелах Волчанска и Шебекино
"У них пылает, у нас пылает". Украинцы об обстрелах Волчанска и Шебекино
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Украинский город Волчанск находится в 10 км от границы с Россией и в 20 км от белгородского Шебекино. Обстрелы в этом районе усилились, когда воюющие на стороне Украины члены Русского добровольческого корпуса заявили, что проводят рейды в приграничных российских территориях.
В Волчанске в результате последних обстрелов погибли 2 человека.
Киев не комментирует обстрелы Белгородской области. А в Минобороны РФ говорят, что артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины ведут для отражения дальнейшего вторжения проукраинских "диверсантов".