"У них пылает, у нас пылает". Украинцы об обстрелах Волчанска и Шебекино

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"У них пылает, у нас пылает". Украинцы об обстрелах Волчанска и Шебекино

20 минут назад

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Украинский город Волчанск находится в 10 км от границы с Россией и в 20 км от белгородского Шебекино. Обстрелы в этом районе усилились, когда воюющие на стороне Украины члены Русского добровольческого корпуса заявили, что проводят рейды в приграничных российских территориях.

В Волчанске в результате последних обстрелов погибли 2 человека.