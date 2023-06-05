"Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя. Что думают горожане и искусствоведы?

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"Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя. Что думают горожане и искусствоведы?

49 минут назад

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Почитаемое произведение искусства "Святая Троица" кисти Андрея Рублева было перевезено из Третьяковской галереи и выставлено в Храме Христа Спасителя 4 июня. К ней сразу же выстроилась очередь.

Решение президента Владимира Путина перевезти "Святую Троицу" из Третьяковской галереи в московский собор вызвало опасения искусствоведов по поводу ее сохранности. Они считают, что в храме невозможно создать правильные условия для хранения хрупкого артефакта.