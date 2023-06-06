Каховская ГЭС разрушена. Видео
Каховская ГЭС разрушена. Видео
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Рано утром 6 июня была разрушена Каховская ГЭС. Это грозит затоплением десятков населенных пунктов и экологической катастрофой.
Россия и Украина обвиняют друг друга. Тем временем из Херсона уже началась эвакуация.
Видео, "Мало того, что война, еще и потоп". Почему поселок на Днепре уходит под воду, Продолжительность 3,13
Из-за того, что российские оккупационные власти неправильного регулируют сброс воды на Каховской ГЭС, небольшой поселок в Запорожье уже несколько недель подтоплен.