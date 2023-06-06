Каховская ГЭС разрушена. Видео

Каховская ГЭС разрушена. Видео

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Рано утром 6 июня была разрушена Каховская ГЭС. Это грозит затоплением десятков населенных пунктов и экологической катастрофой.

Россия и Украина обвиняют друг друга. Тем временем из Херсона уже началась эвакуация.