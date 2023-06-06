Потоп после разрушения Каховской ГЭС. Что происходит в городах Херсонской области?
Потоп после разрушения Каховской ГЭС. Что происходит в городах Херсонской области?
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После разрушения плотины Каховской ГЭС вода в Днепре начала подниматься и затапливать окрестности. Би-би-си собрала видео из разных городов.
Власти Херсона начали эвакуацию, к середине 6 июня из подтопленных районов вывезли уже 1300 человек, сообщают в службе по чрезвычайным ситуациям Украины.