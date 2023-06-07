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До и после разрушения Каховской ГЭС. Спутниковые снимки Херсонской области

39 минут назад

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Масштаб бедствия в Херсонской области хорошо виден со спутников. Мы сопоставили спутниковые фотографии MAXAR Technolоgies, на которых сняты города и поселки вдоль Днепра до и после разрушения Каховской ГЭС. Затоплены оказались десятки городов, тысячи человек вынуждены эвакуироваться.В разрушении ГЭС Россия и Украина обвиняют друг друга.