Как работают спасатели в затопленном Херсоне

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Как работают спасатели в затопленном Херсоне

39 минут назад

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После разрушения Каховской ГЭС 600 кв. км Херсонской области оказались под водой, говорят Херсонские власти. Вода в Днепре после прорыва плотины поднялась на 1,5 метра только за ночь с 6 на 7 июня.

В зоне бедствия оказались десятки тысяч человек. Поступают сообщения о погибших.