Как работают спасатели в затопленном Херсоне
Как работают спасатели в затопленном Херсоне
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После разрушения Каховской ГЭС 600 кв. км Херсонской области оказались под водой, говорят Херсонские власти. Вода в Днепре после прорыва плотины поднялась на 1,5 метра только за ночь с 6 на 7 июня.
В зоне бедствия оказались десятки тысяч человек. Поступают сообщения о погибших.
Спасатели и военные ускоренно эвакуируют жителей, многие из которых бы не смогли сами выбраться из затопленных домов. Журналисты провели с бригадой в Херсоне одно из дежурств.