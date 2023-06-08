Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из России из-за войны

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Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из России из-за войны

час назад

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Дмитрий Мишов - действующий военный российской армии, лейтенант и пилот ВКС. Большое года он старался избежать отправки на войну в Украине, так как не согласен с российской агрессией и, по его собственным словам, не хотел убивать украинцев.

Однако, говорит Мишов, весной 2023 года он понял, что придется "либо садиться в тюрьму, либо куда-то валить". В день пограничника, 28 мая, пилот нелегально перешел границу одной из стран Балтии.

Через несколько дней он встретился с Би-би-си и рассказал корреспонденту Илье Барабанову о том, как пытался уволиться из армии, что думает о войне и как к этому относятся его сослуживцы.