Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из России из-за войны
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Дмитрий Мишов - действующий военный российской армии, лейтенант и пилот ВКС. Большое года он старался избежать отправки на войну в Украине, так как не согласен с российской агрессией и, по его собственным словам, не хотел убивать украинцев.
Однако, говорит Мишов, весной 2023 года он понял, что придется "либо садиться в тюрьму, либо куда-то валить". В день пограничника, 28 мая, пилот нелегально перешел границу одной из стран Балтии.
Через несколько дней он встретился с Би-би-си и рассказал корреспонденту Илье Барабанову о том, как пытался уволиться из армии, что думает о войне и как к этому относятся его сослуживцы.
Над видео работали: Иван Ступин, Владимир Пирожков, Мария Заходяйченко.
Видео, Казни, шутки и "мясные штурмы": как Евгений Пригожин устроил свою ЧВК "Вагнер", Продолжительность 14,57
Би-би-си рассказывает, как "повар Путина" создает образ своей частной военной компании, а также на основе свидетельств бежавшего командира ЧВК объясняет ее устройство.