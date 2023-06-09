Как идет эвакуация в оккупированных районах на левом берегу Днепра

55 минут назад

МЧС России утверждает, что с левого, оккупированного Россией, берега Днепра, эвакуировано пять тыс. человек. Волонтеры говорят, что в помощи нуждаются еще много людей, а оккупационные власти задерживают волонтеров на КПП и не пускают в Алешки (украинское название - Олешки). В Голой Пристани пожилые люди рассказывали, как сначала выбирались сами, и уже потом им помогли спасатели. Вода в нескольких районах быстро поднялась минувшей ночью.После разрушения плотины Каховкой ГЭС ночью 6 июня затоплено более 3,6 тыс. домов в 32 населенных пунктах Херсонской области.По данным украинских властей, погибли не менее 5 человек, 13 считаются пропавшими без вести. Оккупационные власти сообщали о 8 погибших.